نجم الأهلي يكشف كواليس جلسة محمد يوسف مع زيزو قبل مواجه بالميراس

كشف إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول، وذلك عقب مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي.

وقال الشاطر، خلال تصريحاته التليفزيونية لبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي: "بعد مباراة إنتر ميامي، عقد الكابتن محمد يوسف جلسة مع كل من أشرف بن شرقي وزيزو، للحديث حول بعض الأمور الخاصة بالفريق".

وأضاف: "محمد يوسف تحدث مع زيزو وأكد له أن هناك اتفاقًا واضحًا بين الطرفين، وشرح له تفاصيل الموقف، وهو ما تفهمه اللاعب بشكل جيد. وبعدها خرج زيزو وأكد بالفعل أن الأمور كانت متفقًا عليها، وأن الأزمة انتهت تمامًا".

ومن المتوقع أن يشارك أحمد مصطفى “زيزو” أساسيًا لأول مرة بقميص الأهلي أمام بالميراس في مباراة اليوم.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي

مكافأة ضخمة تنتظر الأهلي

وفي حال فوز الأهلي، سيحصل المارد الأحمر على 2 ملايين دولار إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما سيحصل على مليون دولار فقط حال التعادل.

ويحصل الأهلي على مكافأة 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، كما ضمن مليون دولار إضافية عقب التعادل مع إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

ويبلغ ثمن كل انتصار في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2 مليون دولار، وثمن التعادل مليون دولار، فيما ستحصل الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي 7.5 مليون دولار، بينما التأهل للدور الربع النهائي 13.1 مليون دولار، والتأهل للدور النصف النهائي 21 مليون دولار، والتأهل للمباراة النهائية 30 مليون دولار على أن يضاف للبطل 40 مليون دولار.