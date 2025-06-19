التشكيل المتوقع للأهلي أمام بالميراس الليلة .. فيديو

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، قدم مباراة قوية في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وأنه تصدى لأكثر من كرة كانت فرصة حقيقية للتهديف.

وقال وائل سامي، خلال حواره مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اللاعب العالمي ميسي ذهب لـ الشناوي وقدم التحية له بعد انتهاء المباراة.

وأوضح أن التشكيل المتوقع في مباراة اليوم أمام بالميراس، سيكون الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

ولفت إلى أنه في نص الملعب هيكون حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد على بن رمضان وقدامهم زيزو ووسام أبوعلى وتريزيجيه”.

وأوضح أن زيزو سيكون بديل لـ إمام عاشور، وأن المباراة اليوم لن تكون سهلة وبنسبة كبيرة نتيجة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأنيية

ويخوض الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.