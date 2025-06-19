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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة بالميراس البرازيلي.. ترتيب مجموعة الأهلي

الأهلي
الأهلي
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم، الخميس، لمتابعة مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية. 

ترتيب مجموعة الأهلي

تمتلك الأندية الأربعة فى المجموعة الأولى بمونديال الأندية نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة التي يتصدرها الأهلي كالتالي:

1ـ الأهلي: نقطة واحدة.

2ـ بالميراس: نقطة واحدة.

3ـ بورتو: نقطة واحدة.

4ـ إنتر ميامي: نقطة واحدة.

خاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي سلبياً على ملعب "ميتلايف" فى مدينة "نيويورك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

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