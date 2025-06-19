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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هزيمة كارثية أمام يوفنتوس.. ماذا قدم رامي ربيعة بظهوره الأول بقميص العين الإماراتي؟

رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد السعيد

تكبد فريق العين الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رامي ربيعة، هزيمة قاسية أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

شهد اللقاء الظهور الأول للمدافع رامي ربيعة بقميص العين الإماراتي، بعد انضمامه في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع الأهلي، لكنه بدايته لم تكن موفقة إذا تسبب في الهدف الثاني ضد فريقه.

افتتح راندال كولو مواني التسجيل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 11، من ضربة رأسية.

وأضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثاني لفريق يوفنتوس، من تسديدة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم رامي ربيعة وسكنت شاك العين.

وواصل يوفنتوس تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 30، من تسديدة قوية أطلقها كينان يلديز من خارج منطقة الجزاء.

وعاد كولو مواني لإضافة هدفه الثاني والرابع لنادي يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس العين وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل رامي ربيعة هدف لفريق العين في الدقيقة 47، لكن تقنية الفيديو ألغته، بسبب وقوع زميله كوامي أوتون في مصيدة التسلل.

ووقع كونسيساو على خامس أهداف يوفنتوس في الدقيقة 58.

بدأ العين اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

 الدفاع: بارك يونج وو - كوامي أوتون - رامي ربيعة - فاكوندو زابالا - مارسيل راتنيك.

الوسط: عبد الكريم تراوري - كاكو - ماتياس بلاسيوس

الهجوم: لابا كودجو  سفيان رحيمي.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من كأس العالم للأندية.

العين يوفنتوس كأس العالم للأندية 2025 رامي ربيعة الأهلي

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