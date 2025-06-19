تفوق كاسح للفريق البرازيلي ...القيمة التسويقية للأهلي وبالميراس

يواجه فريق الأهلى مساء اليوم في السابعة مساء نظيره بالميراس البرازيلي على ملعب «ميتلايف» فى ثانى مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية

القيمة التسويقية للاهلي وبالميراس

تبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للاعبي النادي الأهلي بـ47.95 مليون يورو حيث يعد الأهلي من أعلى الفرق في قارة أفريقيا قيمة تسويقية

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس البرازيلى 252.55 مليون يورو، ويتصدر إستيفاو ويليان أغلى لاعبي بالميراس في القيمة التسويقية بمبلغ 60 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيكتور روكي بـ20 مليون يورو، ثم باولينيو بـ16 مليون يورو.