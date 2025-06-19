تقييم مفاجئة لـ رامي ربيعة مع العين بعد خماسية يوفنتوس .. هل كان الأسوء؟

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على منافسه العين الإماراتي بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعد المباراة الأولى لـ رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق رفقة فريقه الجديد العين الإماراتي.

تقييم رامي ربيعة في مباراة العين ضد يوفنتوس

لعب فيلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي المباراة أمام يوفنتوس بـ 5 لاعبين في خط الدفاع.



عبدالكريم تراوري كظهير أيمن وحصل على تقييم 6.6



ومارسيل راتينك قلب دفاع 6.4



ورامي ربيعة 6.4 وكوامي أوتوني 5.7



فاكوندو زابالا 6.2

وخرج أوتوني بعد تقديمه اداء سئ خلال 65 دقيقة ونزل بدلا منه أمادو نيانج

أرقام رامي ربيعة

لعب ربيعة 90 دقيقة

قام بتشتيت الكرة 5 مرات

وإيقاف التسديد مرتين

وعرقل المنافس 4 مرات

ومر بالمراوغة 3 مرات

لمس الكرة 57 مرة

دقة التمرير وصلت لـ 84%

فاز في 5 من أصل 8 تدخلات أرضية

وفاز بالمواجهة الهوائية الوحيدة ضد يوفنتوس

خسر الاستحواذ 7 مرات