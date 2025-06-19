أفريقي وحيد في تشكيل الأفضل بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية

انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل النادي الأهلي في مباراته الأولى أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي سلبيا وسط عدد كبير من الفرص الضائعة.

فيما حقق فريق بايرن ميونخ الألماني أكبر انتصار في تاريخ بطولة كأس العالم للاندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10 أهداف.

وكشف موقع “سوفا سكور”، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن التشكيل الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

تشكيل الأفضل في كأس العالم

وظهر الظهير الأيسر لفريق صن داونز لونجا في تشكيل الأفضل، وهو اللاعب الأفريقي الوحيد المتواجد في التشكيل.

بينما دخل أوستاري، حارس فريق إنتر ميامي، التشكيل بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء تريزيجيه وحافظ على شباكه من هجمات المارد الأحمر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوستاري.

الدفاع ديفاين لونجا “صن داونز”، أوتامندي “بنفيكا البرتغالي” - راموس “مونتيري المكسيكي" - ساشا بوي” بايرن ميونخ".

الوسط: كيميتش “بايرن ميونخ” - أوليس “بايرن ميونخ” - موسيالا “ميونخ” - كومان “ميونخ” - كونسيساو “يوفنتوس”.

الهجوم: توماس مولر “بايرن ميونخ”.