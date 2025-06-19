تريزيجيه أضاع مليون دولار على الأهلي في مباراة إنتر ميامي.. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن ركلة الجزاء المهدرة من محمود حسن تريزيجيه في المباراة الماضية للنادي الأهلي أثارت حالة كبيرة من الجدل بين الجماهير والمحللين، خاصة أن الفوز كان في المتناول لولا غياب التوفيق، وتحديدًا في الشوط الثاني الذي شهد تراجعًا في الترابط والانسجام بين اللاعبين.

وقال وائل سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإدارة الفنية رصدت حالة من الفردية في الأداء بين عدد من اللاعبين، عقب التدعيمات الأخيرة القوية التي أبرمها النادي قبل انطلاق كأس العالم للأندية، حيث بدا أن كل لاعب يسعى لإثبات نفسه بشكل منفرد لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية، مما أدى إلى تراجع جماعي في الأداء.

وأضاف: “الجماهير لم تمرر الموقف بسهولة، وسجلت اعتراضها على سوء التنسيق في لحظة تنفيذ ركلة الجزاء بين تريزيجيه وزيزو ووسام، إلى جانب الفرصة السهلة التي أهدرها حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من اللقاء، والتي عززت الشعور بأن كل لاعب بات ينظر لنفسه قبل الفريق”.

وعلق قائلا: “تريزيجيه ضيع على الأهلي مليون دولار بضربة الجزاء الضائعة، ومباراة بالميراس اليوم فرصة لزيادة حصيلة الأهلى المالية”.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأنيية

ويخوض الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.