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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
القسم الرياضي

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمراجعة التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.


وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي.

ويخوض الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة، اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.


وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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