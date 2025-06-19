زيزو ووسام يقودان تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس

يستعد النادي الأهلي، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة مرتقبة اليوم الخميس ضد بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس

أعلن خوسيه ريبيرو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء المهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي

تاريخ المواجهات بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم للأندية:

اللقاء الأول: جمع الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لنسخة 2020. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسمها الأهلي لصالحه بضربات الترجيح (3-2) ليحصد الميدالية البرونزية.

جمع الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لنسخة 2020. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسمها الأهلي لصالحه بضربات الترجيح (3-2) ليحصد الميدالية البرونزية. اللقاء الثاني: كان في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وانتهى بفوز بالميراس بهدفين دون رد.

نظام كأس العالم للأندية 2025 والتاريخ السابق للبطولة

تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظام جديد كليًا، حيث ستُنظم كل أربع سنوات على غرار كأس العالم للمنتخبات، بمشاركة 32 فريقًا يمثلون قارات العالم.

تُقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، يتأهل منها فريقان من كل مجموعة (بإجمالي 16 فريقًا) ليبدأ دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

تاريخيًا، بدأت البطولة عام 2000 بثمانية فرق. توقفت لأربع سنوات بعد اعتراض الأندية الأوروبية على طول مدة البطولة وضعف عوائدها. عادت في عام 2005 بنظام جديد، حيث تلعب فرق قارات إفريقيا، آسيا، الكونكاكاف، وأوقيانوسيا أدوارًا تمهيدية ليتأهل منها فريقان لنصف النهائي، حيث يلتقيان ببطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

مسيرة الأهلي التاريخية في المونديال

شهدت 20 نسخة من البطولة بنظامها القديم مشاركة الأهلي تسع مرات.

خلال هذه المشاركات، وصل الأهلي إلى الدور نصف النهائي ست مرات، ونجح في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في أربع مناسبات (أعوام 2006، 2021، 2022، 2023).

يُعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربع مرات.

موقف الأهلي في المجموعة الأولى

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية، والتي تضم إلى جانبه إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وانتهت مباريات الجولة الأولى بتعادل الأهلي مع إنتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو، مما يجعل المجموعة متقاربة جدًا في النقاط قبل الجولة الثانية. ويختتم الأهلي مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.