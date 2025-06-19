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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبكة برازيلية تكشف التشكيل المثالي للجولة الأولى في مونديال الأندية 2025.. وبونو العربي الوحيد

ياسين بونو
ياسين بونو
حمزة شعيب

 

كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية عن التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي كالعربي الوحيد ضمن القائمة المختارة.

 

جاء اختيار بونو بعد تألقه الملفت خلال مواجهة الهلال أمام ريال مدريد، حيث تصدى لركلة جزاء من فالفيردي في الدقيقة 46، بالإضافة إلى تصديات حاسمة أخرى أبرزها إنقاذ ضربة رأس من جونزالو، ليؤكد أحقيته بالتواجد ضمن التشكيل الأفضل.

رغم مشاركة 5 أندية عربية في البطولة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي؛ إلا أن التعادل الذي حققه الأهلي أمام إنتر ميامي والهلال أمام ريال مدريد كان النقطة المضيئة الوحيدة، بينما تعرضت بقية الأندية العربية لهزائم أمام منافسيها الأوروبيين والأمريكيين.

التشكيل المثالي للجولة الأولى:

حراسة المرمى:

ياسين بونو (الهلال السعودي)

خط الدفاع:

ألبرتو كوستا (يوفنتوس)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

سيرجيو راموس (مونتيري)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

خط الوسط:

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

ريتشارد ريوس (بالميراس)

جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

خط الهجوم:

أرياس (فلومينينسي)

كولو مواني (يوفنتوس)

مايكل أوليس (بايرن ميونخ)

 

وبرز في التشكيلة سيطرة واضحة للاعبين من الأندية الأوروبية والبرازيلية الذين خطفوا الأضواء خلال الجولة الأولى، في ظل العروض الهجومية القوية التي قدموها، حيث شهدت بعض المواجهات تسجيل أهداف غزيرة وتألقًا فرديًا لافتًا.

بونو الهلال السعودي كأس العالم للأندية

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