صدام بين الاتحاد والنصر.. نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي 2025-2026، عن صدام قوي بين الاتحاد والنصر في الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة الاتحاد والهلال والنصر والقادسية، وتبدأ من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

الاتحاد - النصر

الهلال - القادسية

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من من 19 إلى 22 أغسطس المقبل في هونج كونج.

ويتربع الهلال على عرش قائمة الأكثر تتويجًا بكأس السوبر السعودي برصيد 5 ألقاب بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه النصر، بينما حصدت أندية الاتحاد والفتح والشباب والأهلي، اللقب مرة واحدة.