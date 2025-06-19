ريال مدريد يعلن نقل كيليان مبابي إلى المستشفى

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، نقل نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وغاب مبابي عن مواجهة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية، وانتهت بالتعادل 1-1.

بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان: “يعاني لاعبنا كيليان مبابي من حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لسلسلة من الفحوصات واتباع مسار العلاج المناسب”.

من جانبه علق تشابي ألونسو على حالة كيليان مبابي، عقب لقاء الأمس، قائلا: " نراقب تطور وضعه، لم يتدرب جيداً في الأيام الأخيرة، حالته الصحية سيئة، وهو يعاني من عدوى فيروسية حادة، وسنقيّم حالته".

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية كل من ريال مدريد والهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.