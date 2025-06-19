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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفاضل بين 4 مدربين لقيادة الفريق الأول.. من هو الأقرب؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يسعي مسئولو الزمالك لإنهاء ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقرر أن يتولى المهمة الفنية في الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقد أيمن الرمادى مع الفريق بالتتويج ببطولة كأس مصر.

ويدرس مجلس الزمالك سير ذاتية للمدربين، يتم المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، ووصل عددهم إلى 4 مدربين من بينهم مدرب أسبانى، وإن كان المجلس يميل الى المدرسة البرتغالية في اختيار المدير الفني.

ويعد ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش المغربى هو الأقرب لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

في الوقت الذى وضعت فيه لجنة التخطيط عددًا من الأسماء البرتغالية على رأس قائمة المرشحين، من بينهم مدربون سبق لهم العمل في المنطقة العربية وآخرون يملكون خبرات أوروبية بارزة، ومن المتوقع أن يحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، وسط مطالب جماهيرية بضرورة التعاقد مع مدرب يملك رؤية واضحة وخبرة كافية لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب.


أحمد سالم يطمئن جماهير الزمالك

في سياق أخر.. أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ملف كرة القدم يسير وفق خطة محددة ومدروسة من قبل إدارة النادي.

وقال سالم خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: “أطمئن جماهير الزمالك أن الأمور داخل النادي تسير بشكل منظم، ولا يوجد أي تخبط كما يشاع، نعمل وفق خطة واضحة، وسيتم الإعلان قريباً عن خطوات وقرارات ستسعد الجماهير".

وأضاف: “اللاعب أحمد حمدي خضع لتحقيق داخلي طبيعي، وأبدى التزاماً كاملاً بقرارات النادي".

وبشأن المدير الرياضي، أوضح سالم: “جون إدوارد مرشح بقوة لتولي منصب المدير الرياضي في الزمالك، وسيتم حسم هذا الملف بقرارات رسمية قريباً”.

وتابع المتحدث الرسمي: “ليس من المنطقي أن نتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تخص المدير الفني أو الصفقات الجديدة وهناك من يظن أن الزمالك متأخر في بعض الملفات، لكن الحقيقة أن الأمور تُدار بحكمة وترتيب، والنتائج ستكون ملموسة للجميع قريباً”.

وأتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل بروح المسؤولية الكاملة من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق طموحات الجماهير البيضاء.

الزمالك أيمن الرمادى ألكسندر سانتوس مسئولو الزمالك

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