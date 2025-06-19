أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد

أثار ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن الجديد لنادي ريال مدريد، دهشة وإعجاب جماهير الفريق الملكي ومتابعي كرة القدم حول العالم بعد ظهوره المميز في مؤتمره الصحفي الأول، حيث تحدث بطلاقة واضحة باللغة الإسبانية، ما عكس استعداده الذهني والمهني للانخراط في أجواء النادي الجديد بسرعة.

أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، أنهى مطلع يونيو الجاري رحلته الطويلة والناجحة مع ليفربول، بعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد في صفقة قُدّرت بـ8.5 ملايين جنيه إسترليني، مستفيدًا من اقتراب عقده مع "الريدز" من الانتهاء، إذ كان من المنتظر أن يصبح لاعبًا حرًا مع بداية شهر يوليو المقبل.

لكن الظهور اللافت للاعب الإنجليزي لم يكن على أرض الملعب فقط، حيث شارك مؤخرًا في أولى مبارياته مع "الميرينغي" ضمن بطولة كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، بل لفت الأنظار أيضًا بتمكنه من التحدث باللغة الإسبانية بثقة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشف أرنولد عن السبب الحقيقي وراء هذا التقدم السريع في تعلم اللغة، قائلًا: "لم يكن الأمر منذ وقت طويل، فقط لبضعة أشهر، لكنه كان شيئًا مهمًا عليّ فعله".

وأضاف اللاعب: "أردت أن أتأقلم بسرعة، وأن أمنح نفسي أفضل بداية ممكنة في بلد جديد، ومدينة جديدة، وفريق جديد. من المهم أن أُظهر نيتي في تقبل الثقافة الجديدة، والانغماس فيها، ومحاولة التأقلم بأفضل شكل ممكن".

تعليق أرنولد يعكس احترافيته ورغبته في الانخراط الكامل مع النادي، خاصة أن ريال مدريد معروف بثقافته الخاصة وطابعه الإسباني الراسخ، وهو ما يجعل من إتقان اللغة أحد مفاتيح النجاح في صفوفه.

وتعد خطوة أرنولد في تعلم اللغة الإسبانية مبكرًا إشارة إيجابية إلى مدى جديته في بدء فصل جديد من مسيرته الكروية داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، حيث يتطلع لمواصلة كتابة التاريخ ولكن هذه المرة بألوان ريال مدريد.