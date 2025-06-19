قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر العملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج
مضطرب نفسيا.. القبض على عاطل استلقى على قضبان القطار بالشرقية
مجلس صيانة الدستور الإيراني يحذر ترامب من استهداف خامنئي
ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية
هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
72 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل
أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد
سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد

أرنولد
أرنولد
إسلام مقلد

أثار ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن الجديد لنادي ريال مدريد، دهشة وإعجاب جماهير الفريق الملكي ومتابعي كرة القدم حول العالم بعد ظهوره المميز في مؤتمره الصحفي الأول، حيث تحدث بطلاقة واضحة باللغة الإسبانية، ما عكس استعداده الذهني والمهني للانخراط في أجواء النادي الجديد بسرعة.

أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، أنهى مطلع يونيو الجاري رحلته الطويلة والناجحة مع ليفربول، بعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد في صفقة قُدّرت بـ8.5 ملايين جنيه إسترليني، مستفيدًا من اقتراب عقده مع "الريدز" من الانتهاء، إذ كان من المنتظر أن يصبح لاعبًا حرًا مع بداية شهر يوليو المقبل.

لكن الظهور اللافت للاعب الإنجليزي لم يكن على أرض الملعب فقط، حيث شارك مؤخرًا في أولى مبارياته مع "الميرينغي" ضمن بطولة كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، بل لفت الأنظار أيضًا بتمكنه من التحدث باللغة الإسبانية بثقة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشف أرنولد عن السبب الحقيقي وراء هذا التقدم السريع في تعلم اللغة، قائلًا: "لم يكن الأمر منذ وقت طويل، فقط لبضعة أشهر، لكنه كان شيئًا مهمًا عليّ فعله".

وأضاف اللاعب: "أردت أن أتأقلم بسرعة، وأن أمنح نفسي أفضل بداية ممكنة في بلد جديد، ومدينة جديدة، وفريق جديد. من المهم أن أُظهر نيتي في تقبل الثقافة الجديدة، والانغماس فيها، ومحاولة التأقلم بأفضل شكل ممكن".

تعليق أرنولد يعكس احترافيته ورغبته في الانخراط الكامل مع النادي، خاصة أن ريال مدريد معروف بثقافته الخاصة وطابعه الإسباني الراسخ، وهو ما يجعل من إتقان اللغة أحد مفاتيح النجاح في صفوفه.

وتعد خطوة أرنولد في تعلم اللغة الإسبانية مبكرًا إشارة إيجابية إلى مدى جديته في بدء فصل جديد من مسيرته الكروية داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، حيث يتطلع لمواصلة كتابة التاريخ ولكن هذه المرة بألوان ريال مدريد.

ترينت ألكسندر أرنولد أرنولد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

عصير لعلاج ضغط الدم

يعشقه الملايين.. عصير يخفض ضغط الدم والكوليسترول

القلب

نادر وخطير.. اعرف أهم المعلومات عن تسرع القلب الوصلي

السرطان

اعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف السرطان

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد