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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مبابي بعد غيابه عن مواجهة الهلال في مونديال الأندية

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

 

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي بوعكة صحية مفاجئة، وذلك عقب غيابه عن المواجهة التي جمعت الفريق أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

وكان ريال مدريد قد تعادل مع الهلال مساء الأربعاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، إلا أن غياب مبابي عن المباراة أثار علامات استفهام بين جماهير الفريق، قبل أن يوضح النادي الأسباب الطبية التي حالت دون مشاركته.

وفي بيان طبي رسمي نشره النادي الإسباني، أوضح ريال مدريد الحالة الصحية لمهاجمه، حيث جاء فيه:

"يعاني لاعبنا كيليان مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وتلقي العلاج المناسب."

وأكد النادي أن اللاعب سيظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يتخذ الطاقم الطبي القرار النهائي بخصوص إمكانية مشاركته في المباريات القادمة.

 

حتى الآن لم يحدد ريال مدريد بشكل قاطع مدة غياب مبابي أو مدى قدرته على اللحاق بالمواجهة القادمة للفريق أمام باتشوكا ضمن منافسات مونديال الأندية، بينما تتابع الجماهير حالته الصحية عن كثب في انتظار المستجدات.

يُذكر أن كيليان مبابي اختتم الموسم الماضي متصدرًا قائمة هدافي ريال مدريد برصيد 43 هدفًا في جميع البطولات، منها 31 هدفًا في الدوري الإسباني، مما جعله أحد أبرز نجوم الفريق الملكي هذا الموسم.

ريال مدريد مبابي كأس العالم للأندية

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