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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية.. عرض جيسوس على الأهلى السعودي

خورخي جيسوس
خورخي جيسوس
إسلام مقلد

تتواصل التطورات داخل أروقة النادي الأهلي السعودي بشأن مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بعد الكشف عن دخول نادي لايبزيج الألماني في مفاوضات متقدمة معه لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل، مما أثار مخاوف داخل إدارة "الراقي" من فقدان مدربه الشاب الذي صنع إنجازًا تاريخيًا في الموسم المنصرم.

يايسله، البالغ من العمر 37 عامًا، أصبح محط أنظار الأندية الأوروبية بعد قيادته للأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، عقب فوزه الثمين في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد. 

وقد ساهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المدربين الصاعدين على الساحة القارية، إذ نجح في تكوين منظومة فنية مستقرة قادت الفريق لتحقيق نتائج مبهرة.

لكن وعلى الرغم من تمسك إدارة الأهلي باستمرار المدرب الألماني، إلا أن الأزمة تكمن في الشروط المالية الخاصة بتجديد العقد، إذ يرفض يايسله التمديد وفق العرض المالي الذي قدمه النادي مؤخرًا، وهو ما دفع المسؤولين لبدء تحركات استباقية بحثًا عن بديل محتمل في حال قرر الرحيل.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "هاتريك" السعودية أن وكلاء المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، عرضوا خدماته على الأهلي، مستغلين حالة الغموض التي تحيط بمستقبل يايسله. 

ووفقًا للمصادر، فإن الإدارة الرياضية في الأهلي تدرس هذا الخيار بجدية، لاسيما أن جيسوس لا يزال متاحًا بعد رحيله عن الهلال الشهر الماضي.

جورجي جيسوس يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا في الملاعب السعودية، حيث قاد الهلال في 99 مباراة خلال ولايته الأخيرة، محققًا الفوز في 80 منها، مقابل 10 تعادلات و9 هزائم، ما يعكس قدرته على تحقيق الاستقرار والنجاح في بيئة المنافسة المحلية والقارية، وهو ما قد يجعله خيارًا مثاليًا لإدارة الأهلي في حال غادر يايسله.

يُذكر أن جيسوس أنهى مسيرته مع الهلال تاركًا المهمة للإيطالي سيموني إنزاغي، في خطوة أحدثت ضجة واسعة في الوسط الرياضي السعودي، خاصةً بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق تحت قيادته خلال الموسمين الماضيين.

ويبقى مستقبل يايسله مع الأهلي معلقًا في ميزان المفاوضات الجارية، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول قرب رحيله إلى البوندسليغا، ما قد يفتح الباب أمام صفحة جديدة في تاريخ النادي الأهلي مع مدرب جديد يحمل خبرة كبيرة وطموحات لا تقل عن سلفه.

النادي الأهلي السعودي الأهلي السعودي ماتياس يايسله نادي لايبزيج الألماني جورجي جيسوس

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