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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق المرحلة الثالثة من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء

دوري الأئمة النجباء
دوري الأئمة النجباء
أحمد سعيد

انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي تنظمها الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة بالوزارة، بأكاديمية الأوقاف الدولية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بمشاركة الفرق الستة المتأهلة من مديريات أوقاف الغربية، وقنا، والقاهرة، والفيوم، والشرقية، وسوهاج؛ للتنافس على حجز ثلاثة مقاعد في المرحلة النهائية للمسابقة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة لدى الأئمة، وتنمية قدراتهم، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم.

التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من "دوري الأئمة النجباء"

وتضم لجنة التحكيم والتقييم كلًّا من الدكتور محمود الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور محمد نصار - مدير عام شئون المساجد، والشيخ حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف - مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والشيخ أحمد فتحي حجازي - مدير إدارة الفتوى والبحوث بوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف - شيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب؛ بما يضمن تقييم المتسابقين وفق معايير علمية ودعوية دقيقة، تكشف عن مستوى تمكنهم العلمي ومهاراتهم الدعوية.

وتستهدف المسابقة إعداد شخصية الإمام القادر على الجمع بين رسوخ العلم الشرعي، وسلامة الفهم، وحسن إدراك قضايا الواقع، بما يؤهله لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والإسهام بفاعلية في بناء الوعي الديني والفكري والوطني، وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وتعكس هذه المنافسات اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير آليات التقييم والتأهيل الدعوي، وإتاحة الفرصة أمام الأئمة لإبراز قدراتهم العلمية والمهارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز دور الإمام في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء دوري الأئمة النجباء منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء» انطلاق المرحلة الثالثة من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء

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