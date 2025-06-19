الجماهير مبسوطة منه أوي | ماذا فعل إمام عاشور بمباراة الأهلي وبالميراس

حرص لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، على التواجد في ملعب المباراة لمساندة زملائه قبل لقاء الشياطين الحمر وبالميراس، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير الحمراء، التي أشادت بروح اللاعب ودعمه للفريق رغم الغياب.

تشهد مباراة الاهلي أمام بالميراس ندية وشراسة خلال النصف ساعة الأول من المباراة حيث بدأت المباراة بهجوم ضاغط من الأهلي ومن ثم تبادل بالميراس الهجمات مع الأهلي.

كاد بالميراس أن يتقدم في الدقيقة 18 بعد كرة خرج فيها محمد الشناوي بشكل خاطئ وسددها لاعب بالميراس وأنقذها من علي خط المرمي أشرف داري.

وكاد وسام أبو علي أن يتحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر بعد سقوط في منطقة جزاء بالميراس.