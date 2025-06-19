غيابات مؤثرة للأهلي أمام بالميراس البرازيلي

يعاني فريق الأهلى من غيابات عديدة اليوم امام بالميراس في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس.

ويفقد الأهلي 3 لاعبين خلال مواجهة بالميراس البرازيلي على ملعب «ميتلايف» فى ثانى مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية.

شهدت قائمة النادي الأهلي غياب 3 من أبرز نجوم الفريق، بسبب الإصابة وهم، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.



ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.