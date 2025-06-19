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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يفصح عن رغبته في الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشف النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن طموحه الكبير بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الأولى في مسيرته، مؤكدًا أن هذا الحلم لا يفارقه، خاصة بعد الموسم المثالي الذي قدمه بقميص "الريدز"، وساهم خلاله في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بلقب الهداف وأفضل صانع ألعاب.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول"، الجهة المنظمة للجائزة الأعرق في عالم كرة القدم، تحدث صلاح بكل شفافية عن دوافعه، مشيرًا إلى أن ما يدفعه للتمسك بهذا الحلم هو جمهوره من أبناء الشعب المصري، قائلًا: "أريد التتويج بجائزة الكرة الذهبية من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الأمر لا يغادر ذهني منذ سنوات".

وأضاف صلاح موضحًا: "لم يكن هذا الحلم حاضرًا في ذهني عندما كنت طفلًا صغيرًا ألعب في شوارع مصر. لم أكن أتصور يومًا أنني سأصل إلى هذه المكانة، فمثل هذه الأحلام لم تكن تُراود من نشأ مثلنا في بيئة بسيطة". وتابع: "المرة الأولى التي فكرت فيها في إمكانية التتويج بالكرة الذهبية، كانت عندما أخبرني وكيلي بأنني قادر على تحقيق هذا الهدف".

وأكد النجم المصري أن انطلاقته الحقيقية نحو هذا الحلم بدأت من بوابة ليفربول وليس في روما، حيث قال: "بدأت أفكر في الأمر جليًا وأنا في ليفربول، بعد أن تطورت وتألقت بشكل لافت. لو فزت بتلك الجائزة سيكون هذا أمرًا عظيمًا، لكن حتى إن لم أفز بها، سأظل فخورًا بما حققته، لأن مسيرتي الكروية بالفعل عظيمة".

وشدد صلاح على أن هدفه من التتويج بالجائزة يتجاوز الإنجاز الشخصي، قائلاً: "دائمًا ما أرى تلك الصورة في ذهني: أنجح في حصد الكرة الذهبية لأجل المصريين، لأجل الشعب الذي دعمني منذ بدايتي وحتى اليوم".

وقدّم صلاح موسمًا استثنائيًا في 2024-2025، حيث سجل 34 هدفًا في جميع المسابقات، منها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما مكنه من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي. كما صنع 23 تمريرة حاسمة، منها 18 في البريميرليج، ليكون أيضًا أفضل صانع ألعاب في البطولة، في إنجاز فني مزدوج قلّما تحقق في تاريخ المسابقة.

ويُعد محمد صلاح من أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية هذا العام، في ظل الأرقام الفردية الرائعة التي حققها، ودوره الحاسم في تتويج ليفربول بلقب الدوري، وهو ما يُعزز فرصه للانضمام إلى نخبة اللاعبين العالميين الذين دخلوا تاريخ اللعبة عبر جائزة "بالون دور".

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