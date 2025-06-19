الزمالك يستقر على ضم ظهير أيمن

كشف مصدر بنادي الزمالك إن هناك استقرارا على ضم ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل .

وأوضح المصدر أن الاستقرار على ضم ظهير أيمن في ظل اقتراب أحمد محمود الظهير الأيمن من الرحيل عن النادي الأبيض في الفترة الحالية .

وتتم حالياً المفاضلة بين العديد من الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف الزمالك في هذا المركز.

وفي سياق متصل عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك و هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.