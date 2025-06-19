أول 20 دقيقة | تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس

تشهد مباراة الاهلي أمام بالميراس ندية وشراسة خلال النصف ساعة الأول من المباراة حيث بدأت المباراة بهجوم ضاغط من الأهلي ومن ثم تبادل بالميراس الهجمات مع الأهلي.

حيث كادت بالميراس أن يتقدم في الدقيقة 18 بعد كرة خرج فيها محمد الشناوي بشكل خاطئ وسددها لاعب بالميراس وأنقذها من علي خط المرمي أشرف داري.

وكاد وسام أبو علي أن يتحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر بعد سقوط في منطقة جزاء بالميراس.

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس



أعلن خوسيه ريبيرو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء المهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، وسام أبو علي

تاريخ المواجهات بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم للأندية: