تشكيل بالميراس أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن تشكيل مواجهة نظيره الأهلي المقرر لها اليوم في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بالميراس ضد الأهلي



ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو.

بينما جاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.