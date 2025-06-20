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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: الأهلي لم يلعب كرة في كأس العالم للأندية

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي لم يتأثر بغياب إمام عاشور نجم الفريق في مباراة بالميراس، لأن الفريق ككل لم يؤدي على المستوى المطلوب ولم يظهر بشكل جيد.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة “تن”: "الأهلي لم يتأثر بغياب إمام عاشور، لأنه ملعبش كورة أساسًا، ثم إن إمام لعب المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، والأهلي لم يعد ويجهز أفشة ليكون بديل لـ إمام ووضع احتمال إن ممكن تحصل أي إصابات".

وأضاف: "الأهلي لو بيلعب كورة جماعية مش هيبص لأي لعيب، وأفشة ملحقش يلعب في كأس العالم للأندية ده لعب دقايق معدودة ونزل في ماتش بالميراس الفرقة كلها مش قادرة تشيل رجليها".

وتابع: "أفشة لعب ماتش مهم ووصل وكان بيسلم بن شرقي كذا كورة، وهو اللي خلى الخطورة عند بن شرقي لما نزلوا في الشوط التاني".

وخسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

رضا عبدالعال النادي الأهلي إنتر ميامي أفشة كأس العالم للأندية بالميراس ملعبش كورة أساسًا

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