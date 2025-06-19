ريبيرو يعلق على إصابة إمام عاشور: مؤلمة لنا جميعا

أعرب ريبيرو مدرب النادي الاهلي عن حزنه الشديد لإصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور، والتي ستحرمه من استكمال مشواره في البطولة الحالية، مؤكدًا أن غيابه يشكّل خسارة كبيرة للفريق.

وقال ريبيرو في تصريحات صحفية: "إصابة إمام مؤلمة لنا جميعًا. اللاعبون يأتون إلى مثل هذه البطولات من أجل إظهار موهبتهم، لكن للأسف لن يتمكن من مواصلة المشوار".

ورغم أسفه الشديد، أشار ريبيرو إلى الجانب الإيجابي من الموقف قائلًا: "غياب إمام سيكون فرصة لشخص آخر ليثبت نفسه ويقدم أداءً مميزًا".



واختتم تصريحاته مؤكدًا: "أهم شيء الآن هو التركيز على القادم، وتجاوز هذه المرحلة من أجل تحقيق أهدافنا".

ومن المتوقع أن يشارك أحمد مصطفى “زيزو” أساسيًا لأول مرة بقميص الأهلي أمام بالميراس في مباراة اليوم.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

مكافأة ضخمة تنتظر الأهلي

وفي حال فوز الأهلي، سيحصل المارد الأحمر على 2 مليون دولار إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما سيحصل على مليون دولار فقط حال التعادل.

ويحصل الأهلي على مكافأة 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، كما ضمن مليون دولار إضافية عقب التعادل مع إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية.

ويبلغ ثمن كل انتصار في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2 مليون دولار، وثمن التعادل مليون دولار، فيما ستحصل الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي 7.5 مليون دولار، بينما التأهل للدور الربع النهائي 13.1 مليون دولار، والتأهل للدور النصف النهائي 21 مليون دولار، والتأهل للمباراة النهائية 30 مليون دولار على أن يضاف للبطل 40 مليون دولار.