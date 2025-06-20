رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

واصل النادي الأهلي المصري سلسلة نتائجه السلبية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تلقى هزيمة جديدة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، في أول مباراة له في الولايات المتحدة ضمن هذه البطولة.

وسجل الهدف الأول لصالح بالميراس لاعب الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 49، بينما أضاف البديل الأرجنتيني فلاكو لوبيس الهدف الثاني في الدقيقة 59.





رصيد متجمد وأرقام مقلقة

بهذه الخسارة، توقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة فقط، كان قد حصدها من تعادله السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى. أما بالميراس، فرفع رصيده إلى أربع نقاط، مقتربًا من التأهل إلى الدور المقبل.





الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا.





رقم سلبي آخر في عدد الأهداف المستقبلة

لم تتوقف أرقام الأهلي السلبية عند عدد الخسائر، إذ سجل الفريق رقمًا سلبيًا آخر بتلقيه 41 هدفًا في 27 مباراة خاضها في كأس العالم للأندية، بمعدل يقارب 1.5 هدف في كل مباراة، مما يعكس الصعوبات الدفاعية التي يواجهها الفريق في هذه البطولة الدولية.



