هاني رمزي: بن شرقي منح الأهلي دفعة قوية أمام بالميراس

أشاد هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي السابق، بأداء اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بعد مشاركته أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن نزوله أعاد الحيوية للفريق، رغم أن الوقت لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.









أزمة في التبديلات وتأخر فني واضح

أوضح رمزي خلال استضافته في برنامج “بلس 90” عبر قناة النهار، أن المدير الفني للأهلي، ريكاردو ريبيرو، يعاني من مشكلة في توقيت التبديلات، وهو ما تسبب في غياب التأثير الإيجابي المطلوب خلال اللقاء. وأضاف: “كان من الضروري إجراء تغييرات سريعة من أجل تعديل مجريات المباراة، خاصة أن الأهلي واجه فريقًا قويًا ومنظمًا”.

بن شرقي ينعش الأداء

وأثنى رمزي على أداء بن شرقي، مشيرًا إلى أن دخوله إلى أرض الملعب ساهم في إنعاش الفريق هجوميًا، لكن التوقيت المتأخر لم يساعده على إحداث الفارق الكامل. وأكد أن بن شرقي كان يمكن أن يصنع الفارق لو أُشرك في وقت مبكر.

ديانج كان يستحق المشاركة

وأشار رمزي إلى أن المالي أليو ديانج كان يستحق الحصول على فرصة خلال اللقاء، لما يتمتع به من قدرات بدنية وفنية قادرة على دعم وسط الملعب وتعزيز قوة الفريق.



الأمنيات بخطة هجومية أكثر وضوحًا

اختتم رمزي حديثه بالتعبير عن أمنيته في أن يخوض الأهلي المباراة بخطة 4-3-3، التي تتيح فتح الملعب بشكل أكبر وبناء هجمات سريعة. وأعرب عن استغرابه من عدم استغلال فترات توقف المباراة لإجراء تعديلات فنية أو نقل التعليمات للاعبين بالشكل المطلوب



