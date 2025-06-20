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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة الأهلي ولعت .. فتحي سند يوجه رسالة مثيرة بعد فوز انتر ميامي على بورتو

انتر ميامي
انتر ميامي
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي فتحي سند على فوز فريق إنتر ميامي على نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.


 وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك :" مجموعة الاهلى " ولعت " بفوز انتر ميامى على بورتو  2/1 " محدش" يعرف من يصعد لدور ال 16 إلا بعد الجولة الثالثة والأخيرة..لكن الكل يعرف أن ميسى من " كوكب آخر " اسطورة وحكاية سيرددها البشر  عبر تاريخ الإنسانية جمعاء".

تشكيل إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

كشف ناديا إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة بين الفريقين، والتي انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

 تشكيل إنتر ميامي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند – إيان فراي – ماكسيميليانو فالكون – نواه ألين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بنيامين كريماشي – تاديو أليندي

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – تيلاسكو سيجوفيا

تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

*خط الدفاع: فيرنانديز – زي بيدرو – ماركانو – جواو ماريو

خط الوسط: ألان فاريلا – جابرييل فيجا – فرانشيسكو مورا

خط الهجوم: فابيو فييرا – رودريجو مورا – سامو

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