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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

بورتو
بورتو
إسلام مقلد

كشف ناديا إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

تشكيل إنتر ميامي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند – إيان فراي – ماكسيميليانو فالكون – نواه ألين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بنيامين كريماشي – تاديو أليندي

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – تيلاسكو سيجوفيا

تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

خط الدفاع: فيرنانديز – زي بيدرو – ماركانو – جواو ماريو

خط الوسط: ألان فاريلا – جابرييل فيجا – فرانشيسكو مورا

خط الهجوم: فابيو فييرا – رودريجو مورا – سامو

وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري كبير، حيث تضم نجوما بارزين مثل ميسي وسواريز من جانب إنتر ميامي، في مواجهة صلابة وتكتيك بورتو التقليدي، في صراع من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي إنتر ميامي بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية

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