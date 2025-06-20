مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي يفوز على بورتو بثنائية بكأس العالم للأندية

حقق فريق إنتر ميامي الفوز على نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

وسجل هدف بورتو صامويل اموروديون في الدقيقة ٨ من ركلة جزاء، بينما سجل هدفي إنتر ميامي كل من تيلاسكو سيغوفا، وليونيل ميسي في الدقيقتين ٤٧ و٥٤ من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع إنتر ميامي رصيده للنقطة ٤ في المركز الثاني خلف بالميراس بفارق الأهداف، وتجمد رصيد بورتو عند النقطة ١ ليحتل المركز الثالث متقدما عن الأعلي بفارق الأهداف.

وبواجه إنتر ميامي في المباراة القادمة فريق بالميراس البرازيل، بينما يواجه بورتو النادي الأهلي في ختام دور المجموعات للبطولة.

تشكيل إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

كشف ناديا إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة بين الفريقين، والتي انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس، على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

تشكيل إنتر ميامي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند – إيان فراي – ماكسيميليانو فالكون – نواه ألين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بنيامين كريماشي – تاديو أليندي

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – تيلاسكو سيجوفيا

تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

*خط الدفاع: فيرنانديز – زي بيدرو – ماركانو – جواو ماريو

خط الوسط: ألان فاريلا – جابرييل فيجا – فرانشيسكو مورا

خط الهجوم: فابيو فييرا – رودريجو مورا – سامو