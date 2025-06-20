ابراهيم فايق يعلق على موقف الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعادل مع بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.



وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “للأسف مبقيتش بايدك، فرطت في ماتشين، واتساهلت، أنت هتدخل في مليون حسبة وفي إيدك ورقة وقلم، مش بس نتيجة بعدت”.

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف مما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.