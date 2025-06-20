يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويخوض الأهلي لقائه المقبل مع بورتو فجر الثلاثاء المقبل، تحت ضغط الحاجة لتحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع إنتر ميامي الأمريكي، ليجمع نقطة واحدة فقط حتى الآن، ويحتاج للفوز في الجولة الختامية لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور التالي.

دخل الأهلي مواجهته السابقة أمام بالميراس بتشكيلة ضمت محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ويحيى عطية الله في الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط كل من مروان عطية، حمدي فتحي، ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم الثلاثي أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ووسام أبو علي.

على الجانب الآخر، اعتمد بالميراس على تشكيل مكون من ويفيرتون في حراسة المرمى، وأمامه خواكين بيكريرز، موريلو، جوستافو جوميز، أجوستين جايي، أنيبال مورينو، ريتشارد ريوس، رافائيل فيجا، فاكوندو توريس، فيتور روكي وإستيفاو.

وأدار اللقاء الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، بمساعدة جاري بيسويك وآدم نون، بينما تولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

وتترقب جماهير الأهلي المواجهة المصيرية أمام بورتو، التي ستحدد بشكل كبير مصير الفريق في مونديال الأندية 2025.