ريبيرو: هدفا بالميراس قلبا موازين المباراة

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اللقاء، أوضح ريبيرو أن المواجهة كانت متكافئة في بدايتها، قبل أن يستغل بالميراس فرصتين متتاليتين لقلب كفة المباراة لصالحه. وقال: "كانت المباراة متوازنة بنسبة 50-50 حتى سجلوا هدفهم الأول، وبعدها فقدنا الكرة مرة أخرى ليتضاعف الفارق سريعاً".

وأضاف مدرب الأهلي: "حاولنا العودة عقب الهدفين بطريقة مختلفة، لكننا لم ننجح في خلق فرص حقيقية تهدد مرماهم". وأكد أن استقبال هدفين في وقت قصير جعل المهمة أكثر صعوبة على لاعبيه.

وتأتي هذه الهزيمة لتضاعف معاناة الأهلي أمام الأندية البرازيلية في البطولات الدولية، حيث بات الفريق مطالبًا بالفوز في مباراته الأخيرة أمام بورتو يوم الثلاثاء 24 يونيو للحفاظ على آماله في بلوغ الدور التالي.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، فيما تعادل بالميراس مع بورتو بنفس النتيجة في الجولة الأولى.