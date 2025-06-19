خسارة الأهلي أمام بالميراس تحرمه نقطتين ومليوني دولار

في ضربة مزدوجة فنية ومالية، تكبّد النادي الأهلي خسارة ثقيلة أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، مساء الخميس، ضمن ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الهزيمة وضعت الأهلي في موقف صعب داخل المجموعة الأولى، بعدما تجمّد رصيده عند نقطة واحدة حصدها من تعادله مع إنتر ميامي في الجولة الأولى، بينما ارتفع رصيد بالميراس إلى أربع نقاط، ليقترب من التأهل إلى الدور المقبل.

خسارة مالية مباشرة للأهلي

الصدمة الأكبر لم تكن فقط داخل الملعب، بل جاءت في شكل خسارة مالية مؤكدة تُقدّر بمليوني دولار، بحسب لائحة المكافآت التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبطولة.

ووفقًا للنظام الجديد، يحصل كل فريق على مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات، بينما يُمنح مليون دولار لكل فريق في حالة التعادل. وبذلك، خسر الأهلي فرصة الفوز أمام بالميراس (1 مليون دولار)، كما فشل في الاستفادة من نتيجة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي بتحقيق فوز يرفع عائداته إلى مليوني دولار محتملة.

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية. فقد سبق أن تقابلا في نسخة 2020 على المركز الثالث، وحقق الأهلي حينها الفوز بركلات الترجيح. ثم تكرّر اللقاء في نصف نهائي نسخة 2021، عندما فاز بالميراس بثنائية نظيفة.

لكن نسخة 2025 تأتي في ظروف مختلفة، إذ تُقام البطولة لأول مرة بالنظام الجديد الذي يضم 32 فريقًا، وتوزّع المنتخبات على 8 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.

مباراة الاهلي المقبلة أمام بورتو

يلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء 24 يونيو، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذا أراد "المارد الأحمر" الإبقاء على آماله في التأهل.