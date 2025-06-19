قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدًا لقصفها..جيش الاحتلال يوجه بإخلاء منطقة سفيدرود الصناعية بإيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن نقل جميع المواد النووية إلى "أماكن آمنة"
بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات
مدرب بالميراس : الأهلي فريق معتاد علي البطولات والمباراة لم تكن سهلة
مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي يفوز على بورتو بثنائية بكأس العالم للأندية
طائرة مسيرة مفخخة تسقط في الأردن والجيش يكشف تفاصيل الحادث
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما على هدف تحت الأرض بوسط طهران
طهران تعلن فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد وزير الخارجية الإيراني
زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو
انفجار في مقر إقامة السفير النرويجي بإسرائيل
إيران تصدر تحذيرا بإخلاء مكاتب القناة 14 الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خسارة الأهلي أمام بالميراس تحرمه نقطتين ومليوني دولار

الاهلي وبالميراس
الاهلي وبالميراس
حمزة شعيب

 

في ضربة مزدوجة فنية ومالية، تكبّد النادي الأهلي خسارة ثقيلة أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، مساء الخميس، ضمن ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الهزيمة وضعت الأهلي في موقف صعب داخل المجموعة الأولى، بعدما تجمّد رصيده عند نقطة واحدة حصدها من تعادله مع إنتر ميامي في الجولة الأولى، بينما ارتفع رصيد بالميراس إلى أربع نقاط، ليقترب من التأهل إلى الدور المقبل.

 خسارة مالية مباشرة للأهلي

الصدمة الأكبر لم تكن فقط داخل الملعب، بل جاءت في شكل خسارة مالية مؤكدة تُقدّر بمليوني دولار، بحسب لائحة المكافآت التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبطولة.

ووفقًا للنظام الجديد، يحصل كل فريق على مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات، بينما يُمنح مليون دولار لكل فريق في حالة التعادل. وبذلك، خسر الأهلي فرصة الفوز أمام بالميراس (1 مليون دولار)، كما فشل في الاستفادة من نتيجة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي بتحقيق فوز يرفع عائداته إلى مليوني دولار محتملة.

 

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية. فقد سبق أن تقابلا في نسخة 2020 على المركز الثالث، وحقق الأهلي حينها الفوز بركلات الترجيح. ثم تكرّر اللقاء في نصف نهائي نسخة 2021، عندما فاز بالميراس بثنائية نظيفة.

لكن نسخة 2025 تأتي في ظروف مختلفة، إذ تُقام البطولة لأول مرة بالنظام الجديد الذي يضم 32 فريقًا، وتوزّع المنتخبات على 8 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.

مباراة الاهلي المقبلة أمام بورتو 

يلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء 24 يونيو، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذا أراد "المارد الأحمر" الإبقاء على آماله في التأهل.

الاهلي بالميراس كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

ترشيحاتنا

الحرب بين إسرائيل وإيران

أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. تشكيل مكتب فني لدعم تنفيذ المشروعات بالجيزة

الحرب بين إسرائيل وإيران

حنان رمسيس: استمرار الحرب قد يجرّ المنطقة لكارثة اقتصادية.. والذهب هو الرابح الأكبر

بالصور

ما ترميش نواة المشمش .. اعرف فوائدها المذهلة

نواة المشمش
نواة المشمش
نواة المشمش

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد