بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

تعرض الأهلي لهزيمته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد سقوطه أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وباتت آمال الأهلي في التأهل معلقة بنتائج الجولة الأخيرة، حيث يحتاج للفوز على بورتو البرتغالي، مع انتظار تعثر إنتر ميامي في مواجهة بالميراس من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارته أمام بطل البرازيل في الجولة الثانية.

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ويحيى عطية الله، وفي الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، ومحمد علي بن رمضان، بينما قاد الهجوم الثلاثي أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ووسام أبو علي.

في المقابل، دفع بالميراس بتشكيل يضم ويفيرتون في حراسة المرمى، وأمامه خواكين بيكريرز، موريلو، جوستافو جوميز، أجوستين جايي، أنيبال مورينو، ريتشارد ريوس، رافائيل فيجا، فاكوندو توريس، فيتور روكي وإستيفاو.

أدار المواجهة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، بمعاونة الثنائي جاري بيسويك وآدم نون، بينما تولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

الأهلي بات الآن أمام اختبار صعب يحتاج خلاله لتصحيح المسار في الجولة الحاسمة، إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة العالمية.