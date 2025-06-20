مدرب بالميراس : الأهلي فريق معتاد علي البطولات والمباراة لم تكن سهلة

تلقى الأهلي خسارته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد سقوطه أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وعقب اللقاء، أعرب المدير الفني لبالميراس، أبيل فيريرا، عن رضاه التام عن أداء فريقه، مؤكدًا أحقية فريقه في الفوز قائلاً: "كنا نستحق الفوز وربما كنا قادرين على تسجيل المزيد، لكن الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث".

واعترف فيريرا بصعوبة المواجهة أمام الأهلي، مشيدًا بتاريخ بطل إفريقيا: "الأهلي فريق معتاد على هذه البطولات وصعب المراس، لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق".

وفي لقطة طريفة بعد اللقاء، استجاب فيريرا لطلب أحد المشجعين وأهداه قميصه قائلاً مازحًا: "لم أستطع الرفض، رغم أن زوجتي قد تعتبر الأمر محرجًا".

بهذه النتيجة، تعقد موقف الأهلي في المجموعة التي تضم بالميراس، بورتو وإنتر ميامي، قبل مواجهته الحاسمة أمام بورتو يوم 24 يونيو بحثاً عن بطاقة العبور لدور الـ16.