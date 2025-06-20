أزمة معقدة تهدد تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

دخل النادي الأهلي المصري في موقف معقد بعد هزيمته أمام فريق بالميراس البرازيلي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب “ميتلايف” في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهزيمة جاءت بالتزامن مع فوز إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي، مما زاد من صعوبة مهمة الأهلي في التأهل إلى دور الـ16.



آمال معلقة على حسابات معقدة

لم يعد مصير الأهلي بيده فقط، بل أصبح مرتبطًا بنتائج الفرق الأخرى في المجموعة، مما يعقد من فرص تأهله. ويحتاج الفريق أولاً إلى تحقيق فوز ضروري على بورتو، ولكن ليس بأي نتيجة، بل بفارق هدفين على الأقل، حتى يتمكن من تعديل فارق الأهداف لصالحه في حسابات المجموعة.



شرط إضافي يتعلق بنتيجة مباراة بالميراس وإنتر ميامي



إضافة إلى الفوز على بورتو، فإن الأهلي سيكون مطالبًا بانتظار نتيجة مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي. ويتوجب على الفريق البرازيلي الفوز على الفريق الأمريكي بفارق هدفين أيضًا، حتى يتفوق الأهلي على إنتر ميامي في عدد النقاط وفارق الأهداف.

أما إذا فاز بالميراس بفارق هدف فقط، فسيتساوى الأهلي مع إنتر ميامي، ما يعني اللجوء إلى معيار “اللعب النظيف” لتحديد المتأهل، وهو ما يصعب من موقف الأهلي أكثر.





تشكيلة الأهلي أمام بالميراس

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ويحيى عطية الله في الدفاع. وفي خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، ومحمد علي بن رمضان، بينما تولى الثلاثي الهجومي: أحمد سيد زيزو، محمود حسن “تريزيجيه”، ووسام أبو علي، مهمة قيادة الهجوم