إسلام صادق: الأهلي يقترب من وداع كأس العالم للأندية مع بورتو

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وكتب إسلام صادق "الأهلي" يتذيل مجموعته في مونديال الأندية "بنقطة "ويقترب من وداع البطولة مع بورتو البرتغالي الذي خسر من رفقاء "ميسي" بنتيجة 1-2 ويقترب من التأهل للدور الثاني مع "بالميراس".

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز انتر ميامي

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى على النحو التالي:

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -1 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو في مواجهة مصيرية فجر الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع لقاء يجمع بين بالميراس وإنتر ميامي في نفس التوقيت.

ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.