ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ازدادت المنافسة اشتعالاً في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، التي تضم إلى جانبهم النادي الأهلي المصري.

وبهذه النتيجة تعقدت حسابات التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتساوى كل من بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي في رصيد النقاط مع أفضلية للفريق البرازيلي بفارق الأهداف بعد انتصاره الأخير على الأهلي.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز انتر ميامي

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى على النحو التالي:

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -1 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يلتقي الأهلي مع بورتو في مواجهة مصيرية فجر الثلاثاء المقبل، في تمام الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع لقاء يجمع بين بالميراس وإنتر ميامي في نفس التوقيت.

ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.