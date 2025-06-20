عبد الجليل: تريزيجيه صدمني.. وأخشى تكرار سيناريو فريق الأحلام

علق محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، على الخسارة التي نالها الأحمر في مباراة اليوم أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، موضحًا رأيه في أداء بعض اللاعبين.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية : "حتى لو الأهلي توج بكأس العالم للأندية الشامتين سيقولون أي كلام، أنا لا أريد أن يقسو أحد على اللاعبين أو المدرب، الأخير لم يتول المسؤولية إلا من شهر، ودخل على فريق (معلمين)".

وتابع: "إنتر ميامي لو من غير ميسي سيكون فريقًا عاديًا مثل فاركو وسيراميكا في المتناول، لكن الأهلي دخل البطولة متحفظًا".

وأضاف: "كان لا يجب تغيير طريقة لعب الأهلي، وإحداث ثورة في الطريقة، المدرب يُغير نظام فريق، وبدلًا من أن الأهلي كان يلعب بشكل جماعي، أصبح كل لاعب يريد أن يلعب بشكل فردي، أنا صُدمت من موقف تريزيجيه في المباراة الماضية".

وتابع: "ما أخشاه أن يتكرر معهم سيناريو فريق الأحلام في الزمالك، كنا فريقًا قويًا ولكن للأسف لم نكن نحب بعض، فأخشى أن يحدث ذلك مع الأهلي وسط كثرة النجوم".

وأردف: "مروان عطية نرفع له القبعة، ومحمد بن رمضان يذكرني بـ أفشة، أنا لا يجب أن أتعاقد مع لاعب بملايين الدولارات من أجل أن يكون مستواه مثل لاعب عندي في الفريق".

وأشار: “زيزو تائه ولم أره إلا عندما لعب ناحية اليمين، المفترض أن عماد النحاس يتكلم مع المدرب بشأن هذا الأمر”.

وأتم: “بورتو ليس الفريق المستحيل الفوز عليه، الهلال أمس كسر عظام ريال مدريد، عناصر الأهلي أفضل من فرق كثيرة (إحنا مش ضايعين يا جماعة) لكن نحن كنا نواجه بطل أمريكا الجنوبية”.