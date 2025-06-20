أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

علق الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام نظيره بالميراس في كأس العالم للأندية 2025.

قال ريبيرو في تصريحات عقب مباراة الأهلي وبالميراس: "أغلقنا ملف مباراة بالميراس، وسيتم التحضير لمواجهة بورتو المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ثالث جولات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ريبييرو: توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثر على نسق اللعب، واحتجنا إلى إجراء أربعة تغييرات مع استئناف المباراة في محاولة للعودة إلى مستوى اللعب الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

وواصل المدير الفني حديثه: لم يكن لدينا الوقت الكافي لإجراء تغيير كبير في طريقة اللعب بسبب الفترة القصيرة التي تولى فيها الجهاز المسؤولية، ونحاول على قدر استطاعتنا أن نحسن الأداء.

واختتم ريبيرو تصريحاته قائلًا: “الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد موسم طويل وشاق على اللاعبين”.

وخسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.