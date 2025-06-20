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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: ثقة الأهلي الزائدة سبب الأزمة في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق يعاني حاليًا من أزمة ناتجة عن الثقة الزائدة بالنفس، والتي ظهرت جلية في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية. 

وأوضح أن الأهلي دخل البطولة وهو يعتقد أنه حسم التأهل إلى نصف النهائي قبل خوض المباريات، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء داخل الملعب.

الإحباط سببه الطموحات الكبيرة

وخلال استضافته في برنامج “بلس 90” مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار، أشار بلال إلى أن الإحباط الجماهيري الكبير بعد الخروج من البطولة يعود إلى الطموحات الكبيرة التي سبقت المشاركة، خاصة في ظل التعاقدات الجديدة والتوقعات المرتفعة من الجماهير. وأضاف أن المقارنة بين الكرة الإفريقية ونظيرتها في القارات الأخرى ليست عادلة، نظرًا للفروقات الكبيرة في المستوى والإمكانيات.


 

بطء في الأداء وبناء الهجمات

انتقد بلال أداء لاعبي الأهلي داخل الملعب، مشيرًا إلى وجود بطء واضح في بناء الهجمات والتحرك بدون كرة. واستشهد بهدف فريق بالميراس البرازيلي، والذي جاء من ثلاث تمريرات فقط، في حين أن لاعبي الأهلي يدورون حول الكرة وينتظرون تحرك زميل بدلاً من التحرك الإيجابي والضغط المبكر.


 

ضرورة تصحيح المسار

واختتم بلال تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأداء ومعالجة أسباب الخلل سريعًا، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك العناصر القادرة على العودة بقوة، لكن بشرط إعادة النظر في طريقة اللعب والتعامل الذهني مع المباريات الكبيرة.

هذه التصريحات تفتح الباب لمزيد من النقاش حول كيفية تهيئة اللاعبين نفسيًا وفنيًا قبل البطولات الكبرى، وأهمية الموازنة بين الثقة والطموح والواقعية.


 

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