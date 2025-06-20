ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لموقعة بورتو

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي أن الفريق قد طوى صفحة مباراة بالميراس، وبدأ فعليًا الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بورتو، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.









تأثير التوقف على الأداء



تحدث ريبييرو عن تأثر أداء الفريق نتيجة التوقف المفاجئ لمباراة بالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن هذا التوقف تسبب في اضطراب نسق اللعب وخروج اللاعبين من الإيقاع الذي بدأوا به اللقاء.





وأوضح أن الجهاز الفني اضطر لإجراء أربعة تغييرات دفعة واحدة بعد استئناف المباراة، بهدف استعادة التوازن والعودة إلى المستوى الذي قدمه الفريق قبل التوقف.

ضيق الوقت وتحديات التغيير

اعترف المدير الفني بصعوبة إدخال تغييرات كبيرة على طريقة اللعب، بسبب قصر الفترة التي تولى فيها الجهاز الفني مهامه مع الفريق، حيث لم تكن هناك مساحة كافية لتطبيق أفكار جديدة بشكل كامل.





وأشار إلى أن الطاقم الفني يعمل بأقصى جهده لتحسين الأداء تدريجيًا، رغم التحديات الفنية والبدنية التي يواجهها الفريق.

موسم شاق قبل البطولة

أوضح ريبييرو أن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية جاءت بعد موسم طويل ومرهق، ما أثر على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا. ومع ذلك، شدد على أن الفريق يمتلك الرغبة والطموح لتقديم صورة مشرفة في البطولة، خاصة في المواجهة الحاسمة المقبلة أمام بورتو.





وختم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز والتحضير الجيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة بنجاح



