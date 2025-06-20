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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان بعد هزيمة الأهلي من بالميراس: علينا تحمل المسئولية

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
يمنى عبد الظاهر

تحدث محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن خسارة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، مشددًا على أن الأهلي لا يزال يملك فرصة للتأهل في حال الفوز في المباراة المقبلة على بورتو.

وخسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

قال بن رمضان خلال تصريحات على شاشة “أون سبورتس”: "علينا أن نتحمل المسئولية، ما زالت لدينا فرصة في التأهل من المباراة القادمة، علينا التركيز، المنافسة كبيرة، وكل ما علينا أن نكون مركزين في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ونحقق الفوز، ونسعد الجماهير".

وأضاف نجم النادي الأهلي: “سنحاول تصحيح الأخطاء وخط الوسط في النادى الأهلى يؤدى دوره ويهاجم بشكل كبير”.

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها فجر يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

خسارة المارد الأحمر محمد علي بن رمضان بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية بمواجهة بورتو

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