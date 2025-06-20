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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ميدو
ميدو
يمنى عبد الظاهر

فتح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ميدو، في تصريحات ببرنامج "دورينا غير": "صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي ولكن أنا كراجل مصري وراجل محب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة زعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك، لأن بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر".

وأضاف: "مفروض اللعيبة تقدم مردود أفضل من كده بكتير حتى لو هتخسر المباراة، النهاردة أنا أسف إني أكون بتابع ماتش لفريق عنده تاريخ كبير زي الأهلي، ويكون كل اللعيبة في الملعب بلا استثناء مش عارفين يعملوا أساسيات الكورة! الاستلام والتسلم والوقوف في الكورة الثابتة والتحركات، الأساسيات بتاعة الكورة مش عارف تعملها! فده كرجل مصري محب للكرة المصرية ازعل وأحزن على اللي وصلتله الكرة المصرية".


وتابع: "انت النهاردة بتتكلم عن الأهلي فيه على الأقل 4 لاعبين أساسيين في منتخب مصر، لما تبتدي تلعب قدام لاعبين محترفين بجد ويكون ده مستواك يبقى لازم نراجع نفسنا احنا ليه وصلنا لكده، احنا وصلنا لكده لأن الإعلام بيفخم ويتغنى باللعيبة محدودي الإمكانيات بيظهروا قدام فرق أقل من المتواضعة في الدوري المصري، لما بتطلع في المستوى وتقابل أندية قوية المستوى الحقيقي بيبان".

وأتم: “والله أنا مش بتكلم موضوع زمالك وأهلي، أنا بتكلم اننا لازم نراجع نفسنا، مش عشان لعيب راح الأهلي أو راح الزمالك اطلع في التليفزيون أفخم فيه، لعيبة الأهلي أساسيات الكورة مش عارفين يعملوها”.

الأهلي الخسارة أمام بالميراس البرازيلي أحمد حسام ميدو بطولة كأس العالم الزمالك

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