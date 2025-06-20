ضياء السيد: كان يجب إجراء تبديلات للأهلي بين شوطي مباراة بالميراس

أكد ضياء السيد لاعب النادي الأهلي السابق، أن الإسباني ريفيرو المدير الفني، كان عليه أن يجري تبديلات للفريق بين الشوطين، والعامل البدني أثر على الفريق.

وتابع السيد خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "كنت أتمنى إجراء التبديلات مبكرًا، وكان يجب مساندة زيزو بلاعب آخر في ظل قوة جبهة بالميراس البرازيلي".

وأضاف أحمد بلال: "الأهلي يتحول في الشوط الثاني والعامل البدني يقل بشكل كبير، ولذلك كان من الضروري تنشيط الفريق بتبديلات مبكرة، وتريزيجيه لا يستحق العذر إن كان متأثرًا بإهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية".