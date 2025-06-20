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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية عن خسارة الأهلي من باليراس: اللعب الساعة 12 ظهرا صعب

مروان عطية
مروان عطية
يمنى عبد الظاهر

تحدث مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خسارة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر شاشة “أون سبورت”: "اللعب الساعة 12 ظهرا بتوقيت أمريكا في هذا الطقس السئ أمر صعب، لكنه ليس مبررًا للخسارة".

وتابع: "تحدثنا مع بعضنا البعض بعد مباراة بالميراس أنه يجب أن نركز أكثر في المباراة القادمة، المدرب جديد ولكن نحن كلاعبين لا بد أن نكون مسؤولين ونؤدي كل ما علينا".

الجدير بالذكر أن مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي وبورتو القادمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بعد حصوله على إنذارين، الأول في مباراة إنتر ميامي والثاني أمام بالميراس البرازيلي.

وخسر الأهلي أمام بالميراس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية الأهلي الأهلي وبورتو مباراة إنتر ميامي

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