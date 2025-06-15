إعلامي: مروان عطية نجح في إيقاف خطورة ميسي

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسين الشحات أضاع على الأهلي الفوز الأول على إنتر ميامي أمس وكان يستطيع التصرف بالكرة أفضل من ذلك.

وأضاف: هذه مباراة أقول فيها للأهلي هارد لك، لأن الفوز كان في متناول لاعبي الأهلي، وأتيحت فرص سهلة كانت قادرة على الخروج بهدفين وأكثر ولكن هذه كرة القدم.

وتابع كريم رمزي عن أزمة ركلة الجزاء قال: ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الأهلي هم وسام أبو علي يليه زيزو يليه تريزيجيه، لكن ما حدث أثناء تسديد ركلة الجزاء لقطة غير لطيفة، وما أحزنني ان هذه اللقطة من تريزيجيه

وواصل: قيمة تريزيجيه أكثر من ذلك، ومدرب الأهلي لا بد أن يسيطر على كوكبة النجوم المتواجدة في الفريق، ولو ريبيرو لم يستطع التحكم في هؤلاء النجوم هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب كثيرة.

وأردف: محمد الشناوي كعادته قدم مباراة قوية وهو بطل ، وأرى أن الشناوي ليس حارس مرمى عادي والأهلي يمتلك حارسين رائعين، وأود الاشادة بياسر إبراهيم فهو صخرة في الدفاع وكان شايل دفاع الأهلي بشدة امام إنتر ميامي

وأكمل: أرى أن مروان عطية كان أفضل لاعبي الأهلي واستطاع تضييق الخناق على ميسي والأهلي كان يستطيع الخروج بفوز سهل أمس، لكن المجهود البدني في الشوط الثاني وراء تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني.