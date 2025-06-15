نصيبي.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الإصابة في مباراة إنتر ميامي

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي" إنستجرام":ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك، الحمد لله على كل شيء، الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم نرضى بيه".

وتابع قائلاً: "كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي ودلوقتي داخل اعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى".

وواصل قائلاً:" الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل، بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم، المرحلة دي محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه".

واختتم قائلاً:" صدقوني دعمكم بيفرق جدًا، واللاعيبة مستنياكم زي ما دايمًا واقفين في ضهرنا".

كان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أكد أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة، مما يعني نهاية مشواره في البطولة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعا